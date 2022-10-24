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Три человека попали в больницу после столкновения легковушки со столбом в Саратове

Три человека попали в больницу после столкновения легковушки со столбом в Саратове

Дорожное происшествие с участием Lada произошло в Кировском районе Саратова. Легковушка столкнулась со столбом, в результате чего три человека получили травмы и были госпитализированы, сообщили сотрудники Службы спасения Саратовской области.

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