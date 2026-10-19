Для гарантийного обслуживания не потребовался даже оригинальный чек Пользователь Reddit рассказал, как получил новую RTX 5090 взамен видеокарты с расплавившимся разъёмом питания.
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