Песню Оксимирона «Последний звонок» признали экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». После психолого-лингвистического исследования в тексте трека обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».
Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». После психолого-лингвистического исследования в тексте трека обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».
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