SuperJob: составлен топ безрассудных поступков россиян в 2023 году

Жителей страны попросили вспомнить самые необдуманные поступки, совершенные в 2023 году. По результатам опроса SuperJob выяснилось, что на авантюры решились 47% россиян, это почти на 20% больше, чем годом ранее, сообщило информагентство RuNews24.
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