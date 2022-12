flickr.com | U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0 Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у Пентагона предоставить украинским вооруженным силам партию из 100 штурмовиков A-10 Thunderbolt, однако глава американского военного ведомства Ллойд Остин отказал ему.