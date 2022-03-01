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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Отмена повторного тестирование на ковид: экономия или здравый смысл?  

В карельском профсоюзе рассказали, как медицинским работникам отстоять право на выплаты  Текст и фото: Антонина Кябелева Отмена повторного тестирования для заболевших короновирусной инфекцией у многих врачей вызвала плохо скрываемое недоумение.

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