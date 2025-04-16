Пассажирка "Рено" пострадала в ДТП с тремя авто на трассе "Дон" в Ефремове

Авария произошла утром, 15 апреля, на 326 км трассы М-4 "Дон" в Ефремове. По данным Госавтоинспекции Тульской области, 41-летняя женщина, управляя автомобилем "Рено", при опережении столкнулась с попутным автомобилем "Форд", под управлением 72-летнего мужчины, а затем врезалась в "Ситрак", под управлением 55-летнего водителя.