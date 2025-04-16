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Пассажирка "Рено" пострадала в ДТП с тремя авто на трассе "Дон" в Ефремове

Пассажирка "Рено" пострадала в ДТП с тремя авто на трассе "Дон" в Ефремове

Авария произошла утром, 15 апреля, на 326 км трассы М-4 &quot;Дон&quot; в Ефремове. По данным Госавтоинспекции Тульской области, 41-летняя женщина, управляя автомобилем &quot;Рено&quot;, при опережении столкнулась с попутным автомобилем &quot;Форд&quot;, под управлением 72-летнего мужчины, а затем врезалась в &quot;Ситрак&quot;, под управлением 55-летнего водителя.

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