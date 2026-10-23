«Непрерывная победная серия «Зенита» в РПЛ составила уже четыре матча, и петербуржцы должны очень постараться (например, забивать в свои ворота), чтобы она прервалась в матче с махачкалинским «Динамо», - считает обозреватель Bobsoccer.
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