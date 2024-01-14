Необъяснимый сигнал гамма-лучей намекает на неизвестную особенность за пределами нашей Галактики

“Мы обнаружили гораздо более сильный сигнал, чем тот, который мы искали и в другой части неба”. Наша Солнечная система не стоит на месте; она движется вокруг галактики со скоростью 370 километров в секунду.
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