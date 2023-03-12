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Пожилая петербурженка сломала руку на улице Дыбенко из-за гололеда

Пожилая петербурженка сломала руку на улице Дыбенко из-за гололеда

В Петербурге пострадала 74-летняя женщина. Пенсионерка упала на льду на улице Дыбенко. Врачи диагностировали пациентке закрытый перелом правой лучевой кости, сообщило издание «Невские новости».

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