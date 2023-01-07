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Спикером палаты представителей США стал республиканец Кевин Маккарти

Спикером палаты представителей США стал республиканец Кевин Маккарти

Его избрали с 15-й попытки. Перевес Маккарти в последнем туре голосования оказался минимальным: республиканец получил 216 голосов, а его оппонент от демократов Хаким Джеффрис — 211У палаты представителей Конгресса США наконец появился спикер.

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