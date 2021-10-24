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МИД Турции не торопится выполнить приказ Эрдогана: 10 посолов не объявлены персонами нон грата

МИД Турции не торопится выполнить приказ Эрдогана: 10 посолов не объявлены персонами нон грата

Турецкое внешнеполитическое ведомство промолчало после заявление Эрдогана, который распорядился объявить персонами нон грат десять послов за то, что они призвали к освобождению правозащитника Османы Кавала.

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