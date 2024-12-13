Иноагентам перекроют лазейки

В Госдуму ко второму чтению законопроекта, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесли поправки о выплате на спецсчета доходов иноагентов от продажи имущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии