«Абсолют Страхование» назвала страны, в которых туристы чаще всего обращались за медицинской помощью в новогодние праздники

По данным страховой компании «Абсолют Страхование», в период новогодних каникул с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года – туристы, застрахованные по программе выезжающих за рубеж (ВЗР), обращались за медицинской помощью чаще всего в Таиланде, ОАЭ и Индонезии.