Хинштейн посоветовал чиновникам не подменять собой Минобороны

Информировать население о работе российских военных должны только соответствующие силовые структуры. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства, передает 16 декабря ТАСС.
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