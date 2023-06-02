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Бывший вице-премьер Украины Табачник призвал Россию не вести переговоры с президентом Зеленским

Бывший вице-премьер Украины Табачник призвал Россию не вести переговоры с президентом Зеленским

России в данный момент не нужно вести переговоры с официальными представителями Киева. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер Украины, экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник.

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