Трансляция парада Победы в честь 80-ой годовщины Великой Победы 9 мая 2025 года Юлия СоколоваМосква готовится к событию, которое уже называют одним из самых масштабных за последние десятилетия — Параду Победы 9 мая 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии