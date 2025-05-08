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Трансляция парада Победы в честь 80-ой годовщины Великой Победы 9 мая 2025 года

Трансляция парада Победы в честь 80-ой годовщины Великой Победы 9 мая 2025 года

Трансляция парада Победы в честь 80-ой годовщины Великой Победы 9 мая 2025 года Юлия СоколоваМосква готовится к событию, которое уже называют одним из самых масштабных за последние десятилетия — Параду Победы 9 мая 2025 года.

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