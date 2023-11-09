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Русская весна

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Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована

Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована

Власти Венгрии разделяют точку зрения экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Украина насквозь коррумпирована и не может в скором времени вступить в ЕС, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.

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