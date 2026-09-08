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Царьград

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Смертельное ДТП на трассе М-7: фура смяла «Ларгус» в пробке

Смертельное ДТП на трассе М-7: фура смяла «Ларгус» в пробке

Смертельная авария произошла вечером на 172-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» — в районе съезда с Загородного микрорайона.

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