Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили 120 мм миномет и сорвали проведение ротации подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили 120 мм миномет и сорвали проведение ротации подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

В этот раз разведчиками группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено скопление живой силы и вооружения ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх