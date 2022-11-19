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Остин Ривз – о столкновении с болельщиками и пролитом напитке: «Пахло ужасно. Подумал, это текила Леброна»

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз пошутил во время пресс-конференции, когда прокомментировал эпизод со столкновением с болельщиками из первого ряда и пролитом напитке.

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