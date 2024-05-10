Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера (РБК). Он занимал пост вице-премьера с 2013 года и курировал регионы Дальнего Востока.
Новое правительство: назначения и смещения, известные к этому часу
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Трутнев очень говорящая фамилия.
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Она не потопляемая, а надо бы....ть.
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15 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Региональные новости",а что ты так слабо,всего два абзаца пробубнил про Трутнева и Решетникова. бубнил бы,ублюдок, до второго пришествия,извилин то у тебя всего одна, да и та твою жопу пополам делит.
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15 час.
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