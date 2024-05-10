Новое правительство: назначения и смещения, известные к этому часу

Она не потопляемая, а надо бы....ть.

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Региональные новости",а что ты так слабо,всего два абзаца пробубнил про Трутнева и Решетникова. бубнил бы,ублюдок, до второго пришествия,извилин то у тебя всего одна, да и та твою жопу пополам делит.