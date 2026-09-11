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Царьград

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Минобороны РФ наладило доставку горячих блюд для штурмовиков

Минобороны РФ наладило доставку горячих блюд для штурмовиков

Военнослужащие Западной группировки организовали производство и доставку горячего питания для штурмовых групп на краснолиманском направлении в рамках СВО с использованием реторт-пакетов и беспилотников.

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