Минобороны РФ наладило доставку горячих блюд для штурмовиков

Военнослужащие Западной группировки организовали производство и доставку горячего питания для штурмовых групп на краснолиманском направлении в рамках СВО с использованием реторт-пакетов и беспилотников.
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Хорошая новость, надо масштабировать проект по всей стране, мало ли кому такая фишка пригодится!