Герой СВО или зверь в мире мирных горожан: кто такой Дмитрий Кирюхин?

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Не все герои СВО, если он и до войны был сволочью, то им же и остался. А за преступления пусть отвечает по Закону и не позорит звание участника СВО.
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