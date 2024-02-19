Герой СВО или зверь в мире мирных горожан: кто такой Дмитрий Кирюхин? Елена ГалицкаяЖители маленького городка Аткарска остались в шоке после волнующего инцидента, который произошел в их спокойном уголке мира.
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