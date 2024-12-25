ЦБ разработает единую платформу для выявления дропов

ЦБ совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.