PlayStation 5 Pro получит технологию ИИ-масштабирования, подобную AMD FSR 4

Главный архитектор игровых приставок PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) в интервью игровому изданию EuroGamer заявил, что в будущем фирменная технология масштабирования PSSR (PlayStation Super Resolution) для PS5 Pro будет похожа на технологию масштабирования AMD FSR 4 для ПК.