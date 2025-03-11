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PlayStation 5 Pro получит технологию ИИ-масштабирования, подобную AMD FSR 4

PlayStation 5 Pro получит технологию ИИ-масштабирования, подобную AMD FSR 4

Главный архитектор игровых приставок PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) в интервью игровому изданию EuroGamer заявил, что в будущем фирменная технология масштабирования PSSR (PlayStation Super Resolution) для PS5 Pro будет похожа на технологию масштабирования AMD FSR 4 для ПК.

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