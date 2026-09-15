ES Short Opportunity – Untested VAH & Local Highs Liquidity E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest comes in around 7735 on ES, where we have an untested Value Area High.
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