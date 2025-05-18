Украинцы пришли на переговоры в камуфляже и сделали говорящее заявление: Почему Зеленского так пугает Стамбул-2022

В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций Фото: REUTERS «Начались, начались!» — зашелестели информагентства и международные СМИ, когда стартовала главная встреча этого дня в Стамбуле — переговоры между российской и украинской делегациями.
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