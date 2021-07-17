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Елизавета Туктамышева: «Футбол – это классная и интересная разминка, которую мы иногда используем во время подготовки»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала об игре в футбол в качестве разминки на тренировках.  «О том, что я давным-давно болею за «Зенит», знают все.

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