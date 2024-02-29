Курганский сервис такси занялся улучшениями после отказа властей Тюмени

Курганский сервис заказа такси обновил собственную систему адресного поиска во всех городах России. Это произошло после того, как компания получила отказ от тюменских властей во включении в специальный реестр.
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