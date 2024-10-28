Удар ФАБ-3000 по производственному цеху завода Электросталь в Курахово, где располагались подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригадой ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Удар ФАБ-3000 по производственному цеху завода Электросталь в Курахово, где располагались подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригадой ВСУ.
Свежие комментарии