Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

Как заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия, помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять дополнительные шаги и в области ядерного сдерживания, в случае если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.