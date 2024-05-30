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Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

Как заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия, помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять дополнительные шаги и в области ядерного сдерживания, в случае если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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