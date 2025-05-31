Эстонцы в погоне за российским товаром: готовы платить за место в очереди, чтобы попасть в магазины на погранпереходе в Нарве Ольга БезродняяГраждане Эстонии нашли новый способ сэкономить на покупках, выстраиваясь в огромные очереди у границ России.