Защитная пленка может разрушить кузов машины

Оклейка машины пленкой помогает продлить ему жизнь. Но если не соблюдать определенные правила, кузовные детали могут разрушиться, предупредил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.
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