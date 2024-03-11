Региональное отделение штаба Захара Прилепина проводит завтра круглый стол, где намерен обсудить дефицит обеспечивающей среды.
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Региональное отделение штаба Захара Прилепина проводит завтра круглый стол, где намерен обсудить дефицит обеспечивающей среды.