Если это называется демократией, то верните нам наш родной советский тоталитаризм

Рассказываю о том, какое настроение у меня сейчас после выборов 2021 года. Помогают Булат Окуджава и Жанна Болотова Той страны, по которой так гордо шел Окуджава, уже нет.
Популярные статьи
- В Самарской области все стены часовни Серафима Саровского расписали надписями "Смерть урусам" и "Аллах акбар", а в святой источник вылили солярку
- Россия отказывается ратифицировать статью о незаконном обогащении. Интересно почему
- ЕСТЬ "СМЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО? В ДЕЛЕ ОБ ИЗБИЕНИИ ВРАЧА ЭКС-МИГРАНТОМ ВСЁ БОЛЬШЕ СТРАННОСТЕЙ
Свежие комментарии