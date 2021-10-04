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Если это называется демократией, то верните нам наш родной советский тоталитаризм

Если это называется демократией, то верните нам наш родной советский тоталитаризм

Рассказываю о том, какое настроение у меня сейчас после выборов 2021 года. Помогают Булат Окуджава и Жанна Болотова Той страны, по которой так гордо шел Окуджава, уже нет.

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Владимиръ Медведевъ
У лучше быть дураком, чем серым средняком, лишь бы руководили умные, а, не средняки.
Любовь Ивановна
Родина равна совести, но вот её-то и нет. Все правильно, справедливо! Восспитали нас простых смертных с детских пеленок, что партия- это ум, честь и совесть нашей эпохи. И никак никто не предпологал какой приговор уготовлен нашей стране. В этой жизни мы все проиграли, былой Славной страны такой больше не будет.Я оптимистка, но загнали мы сами себя в жесть, дальше будет очень тяжело.Только развернув страну от маячевшей впереди могилы в сторону социальных реформ, полного запрета вывода капиталла, ресурсов ,подъема промышленности ,сельского хозяйства и самое главное, чтобы люди в это поверили. А для этого надо , чтобы люди поверили государству. Сегоднешним курсом, государственной политикой это не скажешь, мы летим в пропасть.И это не ошибка государства, это сознательное, продуманное решение, т.к. страна продана., мы не хозяева своей земли.
Александр Иванов
Какая трагедия для либераста и навальненка!!

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