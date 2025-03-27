В Госдуме рассказали о темах для переговоров по межпарламентской линии с США

В случае возобновления диалога с США по межпарламентской линии законодатели могли бы обсудить вопросы развития экономики, культуры и спорта, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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