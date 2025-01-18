Англосаксы не прекращают попытки втянуть Евросоюз в прямое столкновение с Россией на Украине. И для этого прибегают ко все более изощренным методам, один из которых – разжигать претензии европейцев на те или иные части "незалежной".
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