Сколько потратят на омских депутатов, судей и гражданскую оборону: анализируем областной бюджет-2025.
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Сколько потратят на омских депутатов, судей и гражданскую оборону: анализируем областной бюджет-2025.