Прогулка по Крыму 1954 года

19 февраля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Передача Крыма произошла по инициативе Никиты Хрущёва и тогда рассматривалась как экономически оправданное решение: снабжение полуострова шло в основном через Украину, и это упрощало управление регионом.
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