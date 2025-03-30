Прогулка по Крыму 1954 года

19 февраля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Передача Крыма произошла по инициативе Никиты Хрущёва и тогда рассматривалась как экономически оправданное решение: снабжение полуострова шло в основном через Украину, и это упрощало управление регионом.