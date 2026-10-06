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В суде Жирова пожаловалась на скуку в орловском СИЗО

В суде Жирова пожаловалась на скуку в орловском СИЗО

На очередном заседании в Советском районном суде Орла по делу Лежнева продолжили прослушивать записи из кабинета бывшей чиновницы депздрава Светланы Жировой.

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