В суде Жирова пожаловалась на скуку в орловском СИЗО

На очередном заседании в Советском районном суде Орла по делу Лежнева продолжили прослушивать записи из кабинета бывшей чиновницы депздрава Светланы Жировой.
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