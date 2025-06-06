Европейская страна случайно выступила против антироссийских санкций

Парламент Словакии случайно выступил против антироссийских санкций. Об этом сообщает Euractiv. «Небольшое количество словацких депутатов одобрило резолюцию, обязывающую правительство выступить против антироссийских санкций, которая была принята только потому, что оппозиция по ошибке не явилась на голосование», — говорится в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии