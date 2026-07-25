Командующий беспилотниками ВСУ усилил меры безопасности после атаки в Брянской области

После атаки на детский автобус в Брянской области, где погибла женщина и пострадали восемь человек, включая шестерых детей, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди усилил меры личной безопасности.
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