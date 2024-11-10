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Царьград

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FP: США потеряют интерес к Украине, если Россия согласится на раздел территорий

FP: США потеряют интерес к Украине, если Россия согласится на раздел территорий

В США раскрыли условие, при котором Штаты готовы отказаться от Украины.Американцы потеряют всякий интерес к Украине, если Дональд Трамп и Владимир Путин смогут договориться о нейтральном статусе и сумеют разделить территории.

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