«Москва наша!»: наглая мигрантка в хиджабе выдала журналистке базу

Недавно в сети появилось описание одного примечательного разговора между российской журналисткой Натальей Осс и женщиной из Средней Азии.
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Полиция ждет убийства, чтобы потом "разобраться", и не факт что убиенного ржавым зверем не признают самого "агрессором", а зверя отпустит наша "доблестная" фемида, сколько таких случаев уже произошло? Жуть! Власть России пора бы и давно не только законы штамповать, а исполнять их руками силовых структур, любое неуважение к НАШЕЙ РОССИИ И КОРЕННОМУ НАРОДУ РОССИИ должно караться жестким способом, от минимальных штрафов от рублей за негативное слово в сторону коренного, до огромных сроков заключения с дальнейшим выдворением из России!!!! А этим предателям, которые предают и продают Россию гореть в аду!
В России давно предательские силы создали эту ржавую угрозу под наративами "экономика рухнет" и многое другое, что является обсолютной ложью! Далее, за куплю/продажу этим ржавым выдают гражданство, другие дарят этим ржавым квартиры ввиду их "многодетности и малоиммущенности" , эти звенья одной цепи, все эти предатели не только продвигают эту засраную политику англосаксов, но и наживаются на ней! А что, народу же вся эта ржавая вакханалия надоест и будет огромных взрыв в России если не гражданская война коренного народа России против ржавых, а этим чинушам и англосаксам все это на руку, ведь давно известно, что Россия заноза у англосаксов, и её нужно уничтожить, а как, это мы уже можем видеть, хамство, агрессия, преступления этой ржавой орды из засразии и закавказья а эта свинья малика которую и пристыдыть нельзя, ведь все русские и коренные граждане России становятся "насистами", и хоть одна мразь ржавая за эти слова ответила? Нет!
Её "логика" на столько беспардонна, что даже объяснять ей что-либо просто нет смысла! Выход только один - избегать таких недограждан России! Пусть живут в созданной для них Аллахом независимой от России стране!
повтор очень старой публикации, хотя суть их мыслей и поведения, как отношение к ним не изменились. Лучше для нас, если б сидели они дома- под своими баями, и там бы и мочились на улице, и семечки грызли, сплёвывая щелуху им под ноги... если бы им это позволили. Странно, что у нас им СЛИШКОМ многое позволено...
Тогда и звать эту малику надо соответственно - гадина.
Как голосуем, так и живём.