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Царьград

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В Нижнем Новгороде переименовали 7 остановок транспорта

В Нижнем Новгороде переименовали 7 остановок транспорта

В Нижнем Новгороде официально изменены названия ряда остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано администрацией города, о чём сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

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