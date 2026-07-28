В Нижнем Новгороде переименовали 7 остановок транспорта

В Нижнем Новгороде официально изменены названия ряда остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано администрацией города, о чём сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
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