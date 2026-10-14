Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к цифровой системе

В Подмосковье продолжают внедрять цифровые решения для контроля работы коммунальной инфраструктуры. В Люберцах, Истре, Лобне, Клину, Солнечногорске и Балашихе все водозаборные узлы и насосные станции оборудовали датчиками и контроллерами, подключенными к единой системе «ЖКХ-Контур».