Евродепутат Картайзер: Мадрид несет ответственность за кризис в Сеуте

Беспрецедентный наплыв десятков тысяч мигрантов в Сеуту, автономный город Испании на североафриканском побережье, свидетельствует о кризисе Шенгенской системы и фактическом попустительстве Мадрида при проведении миграционной политики.
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