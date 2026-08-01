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Евродепутат Картайзер: Мадрид несет ответственность за кризис в Сеуте

Евродепутат Картайзер: Мадрид несет ответственность за кризис в Сеуте

Беспрецедентный наплыв десятков тысяч мигрантов в Сеуту, автономный город Испании на североафриканском побережье, свидетельствует о кризисе Шенгенской системы и фактическом попустительстве Мадрида при проведении миграционной политики.

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