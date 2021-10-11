Венская битва

Введение Вена, где выделяются высокие минареты и говорят на турецком языке, может показаться нам очень сюрреалистичной фантазией; однако австрийский город не раз рисковал стать исламским форпостом в Центральной Европе.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии