Байден направил войска НАТО против России

Уходящий президент США Джо Байден напоследок решил громко хлопнуть дверью. Как сообщает The New York Times, 46-й глава Штатов разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по любым целям на территории РФ.
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