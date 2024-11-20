БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Байден направил войска НАТО против России

Уходящий президент США Джо Байден напоследок решил громко хлопнуть дверью. Как сообщает The New York Times, 46-й глава Штатов разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по любым целям на территории РФ.

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